«ПСЖ» уволит Почеттино в четверг и выкупит Гальтье у «Ниццы» примерно за 10 млн евро

на этой неделе покинет должность главного тренера .

По информации L’Equipe, формальная процедура увольнения ожидается в четверг. Пока стороны продолжают обсуждать сумму компенсации – ожидается, что парижане заплатят аргентинцу и его помощникам около 15 млн евро.

После того как Почеттино официально уйдет из клуба, главным тренером будет назначен . За него «Ницце» выплатят примерно 10 млн евро.

Ожидается, что 4 июля, когда «ПСЖ» возобновит тренировки, руководить командой будет 55-летний француз.

«ПСЖ» хочет поскорее назначить Гальтье. «Ниццу» тогда возглавит Фавр