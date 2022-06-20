«ПСЖ» уволит Почеттино в четверг и выкупит Гальтье у «Ниццы» примерно за 10 млн евро

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Кристоф Гальтье Футбол

Маурисио Почеттино на этой неделе покинет должность главного тренера «Пари Сен-Жермен».

По информации L’Equipe, формальная процедура увольнения ожидается в четверг. Пока стороны продолжают обсуждать сумму компенсации – ожидается, что парижане заплатят аргентинцу и его помощникам около 15 млн евро.

После того как Почеттино официально уйдет из клуба, главным тренером будет назначен Кристоф Гальтье. За него «Ницце» выплатят примерно 10 млн евро.

Ожидается, что 4 июля, когда «ПСЖ» возобновит тренировки, руководить командой будет 55-летний француз.

«ПСЖ» хочет поскорее назначить Гальтье. «Ниццу» тогда возглавит Фавр

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные