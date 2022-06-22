Вадим Гаранин: «Никто в «Сочи» не хочет показать результат хуже, чем в прошлом сезоне. Но все — максималисты»

Новый тренер рассказал о задаче южан в предстоящем сезоне.

— «Сочи» сенсационно стал вторым. Повторить, тем более превзойти такой результат, будет крайне непросто. Какие задачи перед вами поставили на следующий сезон?

— Во-первых, клуб проводит колоссальную работу. Вы сказали, что все удивлены, но после знакомства с организацией, командой, с руководством, условиями, селекционным отделом для нас этот результат не стал неожиданным. Вообще все люди, имеющие отношение к клубу, полностью заслужили свое второе место в прошлом сезоне.

Я думаю, что никто в клубе не хочет показать результат хуже, чем в прошлом сезоне. Все хотят, возможно, даже еще один шаг наверх сделать, но глобальных целей, что мы должны занять первое место, нет. Но и футболисты, и руководство, и тренерский штаб — максималисты.

Знаете, при таких конкурентах в чемпионате одна деталь в сезоне может поднять тебя на первое место, а другая – опустить тебя ниже. Все, как говорится, на тоненького. Так что будем стараться, чтобы вот это «тоненькое» сыграло за нас, – сказал Гаранин.