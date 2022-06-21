«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Домашние матчи сезона-2023/24 пройдут на Олимпийском стадионе

В сезоне-2023/24 будет проводить домашние игры не на «Камп Ноу».

Реконструкция домашней арены каталонского клуба начнется уже этим летом, но, несмотря на это, сезон-2022/23 команда проведет на стадионе «Камп Ноу». В сезоне-2023/24 клуб переедет на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Об этом сообщил президент сине-гранатовых Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции.

Из-за вынужденного переезда число фанатов, которые смогут ходить на игры «Барселоны», снизится почти в два раза. Если стадион «Камп Ноу» вмещает 98 тысяч зрителей, то вместимость Олимпийского стадиона – 55 тысяч зрителей.

Перед проведением матчей на этой арене «Барселона» модернизирует некоторые ее помещения.

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