«Он был даже лучше Кейна». Бербатов о том, что Сона не номинировали на приз игроку сезона по версии PFA

Экс-форвард «Тоттенхэма» отметил высокий уровень игры .

Южнокорейский хавбек «шпор» не был включен в число претендентов на приз лучшему игроку сезона в по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

В список попали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), ( ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»).

«Сон в этом сезоне был даже лучше Кейна. Иногда мы недооцениваем футболиста, который выступает рядом со звездой. У Сона были невероятные моменты и голы. Нужно отдать ему должное за то, что он делает.

Я очень рад, что Сон выходит из тени Кейна. Он должен быть включен в сборную сезона», – сказал Бербатов Betfair.