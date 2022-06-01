«Он был даже лучше Кейна». Бербатов о том, что Сона не номинировали на приз игроку сезона по версии PFA

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Экс-форвард «Тоттенхэма» Димитар Бербатов отметил высокий уровень игры Сон Хын Мина.

Южнокорейский хавбек «шпор» не был включен в число претендентов на приз лучшему игроку сезона в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

В список попали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»). 

«Сон в этом сезоне был даже лучше Кейна. Иногда мы недооцениваем футболиста, который выступает рядом со звездой. У Сона были невероятные моменты и голы. Нужно отдать ему должное за то, что он делает.

Я очень рад, что Сон выходит из тени Кейна. Он должен быть включен в сборную сезона», – сказал Бербатов Betfair.

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