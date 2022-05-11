Нерес перейдет из «Шахтера» в «Бенфику» за 15 млн евро. 12 млн из них зачтут в счет долга за Педриньо

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Вингер Давид Нерес близок к переходу из «Шахтера» в «Бенфику».

По сведениям Goal.com, летом бразилец сменит команду за 15 миллионов евро. Из них 12 будут зачтены в счет долга украинского клуба, возникшего в результате трансфера хавбека Педриньо.

Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» в январе, подписав контракт до 2026 года, но не успел провести ни одного матча за новый клуб.

Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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