Рюдигер об интересе «Барсы»: «Я сказал агенту, что либо «Реал», либо ничего. Рад, что поучаствую в класико, а не буду смотреть его по телевизору»

рассказал, что предпочел переход в «Реал» трансферу в «Барселону».

Об игре против «Реала» в Лиге чемпионов

«Когда я играл против , сделка еще не была закрыта. Моей целью было выбить «Реал», я профессионал. Мне было просто сосредоточиться».

О финале ЛЧ

«Когда проходил финал, я уже знал, что буду играть за «Реал» и болел за него. Эта Лига чемпионов была невероятной».

О 22-м номере

«Мой любимый номер – 2-й, но он у Карвахаля. Они предложили мне 12-й и 22-й, и я выбрал 22-й».

О предложениях, которые у него были

«Был интерес со стороны «Барселоны», но я сказал своему агенту, что либо «Мадрид», либо ничего».

О дебюте в класико

«Это самая важная игра на свете, и мы хотим победить, даже если это товарищеский матч. Я очень рад принять участие в этом матче, а не смотреть его по телевизору», – сказал защитник «Реала».