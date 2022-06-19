Осинькин о продлении контракта: «Важно было получить гарантии, что «Крылья» смогут развиваться»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта.

«Мы начали переговоры еще с марта. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль.

Важно было получить гарантии, что команда и клуб смогут дальше развиваться. Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с «Крыльями». Надеюсь, что я только лишь первый в череде переподписаний контрактов», – заявил тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные