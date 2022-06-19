«Матч ТВ» может показать несколько десятков матчей ФНЛ, превью и программы по итогам туров в новом сезоне

Владелец «Велеса» заявил, что канал , вероятно, покажет матчи Олимп-ФНЛ в новом сезоне.

«В следующем сезоне европейский футбол вряд ли появится на федеральной кнопке. Соответственно, сетку вещания нужно чем-то заполнять — матчей ФНЛ в ней станет больше.

Контракт еще не заключен, сейчас утрясаются последние параметры, но речь идет о показе нескольких десятков матчей — как на «Матч Премьер», так и на общедоступном «Матче». Плюс превью и программы по итогам тура.

Это огромный шаг в плане повышения привлекательности лиги. Все восхищаются «Крыльями», но ведь это, по сути, «Чертаново», с которым мы несколько лет играли в низших дивизионах.

В низших лигах есть на что и на кого посмотреть — нужно просто это показать зрителям. Тем более сразу несколько статусных команд вылетело из РПЛ — «Рубин», тульский «Арсенал». Это клубы с огромным для ФНЛ болельщицким потенциалом», — сказал .