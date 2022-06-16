Два клуба РПЛ интересуются 19-летним турецким форвардом Инаном из «Штутгарта»

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Клубы РПЛ проявляют интерес к 19-летнему турецкому футболисту Мирхану Инану.

Об этом рассказал футбольный агент Озгюр Добрука.

«Мирхан – очень талантливый юный футболист, вызывался в молодежную сборную Турции.

Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес. Сам Мирхан готов приехать в Россию. Ему это было бы интересно», – заявил Добрука.

В прошлом сезоне нападающий провел девять матчей за молодежную команду «Штутгарта», в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

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