Два клуба РПЛ интересуются 19-летним турецким форвардом Инаном из «Штутгарта»

Клубы РПЛ проявляют интерес к 19-летнему турецкому футболисту Мирхану Инану.

Об этом рассказал футбольный агент Озгюр Добрука.

«Мирхан – очень талантливый юный футболист, вызывался в молодежную сборную Турции.

Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес. Сам Мирхан готов приехать в Россию. Ему это было бы интересно», – заявил Добрука.

В прошлом сезоне нападающий провел девять матчей за молодежную команду , в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей.