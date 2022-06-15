Денисов о самых сильных соперниках: «Скоулз – топ. Баллаку корпус подставил и отскочил, косточки собрались: «Понял, второй раз не пойду»

назвал самых сильных соперников в своей карьере.

– Из тех, с кем ты играл на поле, – за или против – кто был самый сильный?

– Скоулз. Для меня он был топ. Мы играли с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА. Я запомнил это навсегда.

Знаете, простому человеку это в глаза не бросается, но этот человек любой мяч – неважно, прессингуешь его или нет – он одним касанием разворачивался в противоположную сторону и отдавал длинную [передачу] другим. Без разницы, какой ногой.

Я раз к нему пошел, два пошел… Я не знаю, как он это делает. Он всегда уходил в другую сторону. Может, это была одна такая игра, но мне ее хватило.

Так же как в матче с Германией я отскочил от Баллака. Я же после этого залез в тренажерный зал.

Я ему корпус подставил и отскочил, у меня косточки собрались: «Ух ты, понял. Второй раз я туда не пойду», – сказал бывший полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну.