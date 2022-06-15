Михаил Кержаков о контракте с «Зенитом»: «Мысли были разные, но уверен, что принял правильное решение. Будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду»

рассказал о подписании нового контракта с «Зенитом».

Соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на один год.

– Расскажите, как проходили переговоры, как вы пришли к продлению контракта?

– Я был на отдыхе. Мы созвонились с Александром Ивановичем Медведевым, обсудили наше общее будущее и пришли к единому знаменателю.

– Что чувствуете в этот момент?

– Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт – будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду.

– Как, по-вашему, соглашение сроком на один год – оптимальный вариант для всех?

– Думаю, да. С учетом моего возраста – думаю, да.

– Были ли у вас другие варианты развития карьеры?

– Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение, – сказал голкипер .