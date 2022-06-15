«Как облегчить безумный календарь, если не созданием нового турнира? Это заткнет всех, кто думает, что УЕФА наплевал на футбол». Французский профсоюз игроков раскритиковал УЕФА

Теги лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Ноэль Ле Гре Лига наций УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) раскритиковал УЕФА за идею нового турнира. 

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует проводить летний турнир в США. Участниками могут стать победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Соревнование может стать альтернативной Суперкубку Европы.

«Спасибо, УЕФА!

Мы думали, что проповедуем в пустыне, и даже были близки к тому, чтобы окончательно утратить надежду.

Мы – это игроки, а также главные тренеры, тренеры по физподготовке, врачи, и, наконец, все те, кого мы называем действующими лицами. Мы, игроки, и даже Ноэль Ле Гре (глава Федерации футбола Франции – прим.) в последнее время, и несколько опытных журналистов – тоже. 

На волне невероятного энтузиазма, вызванного Лигой наций с массой травмированных игроков и хроническим отсутствием зрелищности, наконец-то УЕФА услышал нас, наконец УЕФА понял нас, теперь УЕФА, наконец, ответил на наши ожидания… Каким образом? Создав новый турнир, который будет проходить в середине августа, возможно, в Соединенных Штатах. 

Этого достаточно, чтобы заткнуть всех, кто думает, что европейский орган хочет лишь наполнить свою казну, наплевав на здоровье игроков, наплевав на зрелищность. И на футбол. 

Потому что как еще можно облегчить и без того безумный международный календарь, если не созданием нового соревнования? Надо было об этом подумать, надо было на это решиться. И УЕФА сделал это»! – говорится в заявлении профсоюза.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные