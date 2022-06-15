Аджоев о том, что Кононов намерен вернуть «Арсенал» в РПЛ: «Многие не хотят играть в ФНЛ. Когда приходит хороший тренер, они могут передумать»

высказался о возвращении на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Когда я представил его ребятам, я в первую очередь сказал, что он приехал к себе домой. Он у себя дома. Он отсутствовал 4 года, персонал его обнимает, целует, как будто он никуда не уезжал.

Когда я с ним общался, он в первую очередь сказал, что хочет обязательно вернуть команду в Премьер-лигу, потому что не собирается долго тренировать в лиге. Эти слова подействовали. Многие футболисты не хотят играть в ФНЛ, стремятся в Премьер-лигу. Посмотрим.

Много значит, когда приходит хороший тренер, с именем, они [игроки] могут передумать. У нас есть минимум неделя, чтобы мы на этот вопрос ответили.

Он учит играть и дает возможность раскрыться игроку, это имеет большое значения для футболиста», — сказал руководитель .