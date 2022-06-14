ФИФА ответит на обращение Крымского футбольного союза по поводу формы сборной Украины до конца недели

ФИФА ответит на обращение Крымского футбольного союза в течение недели.
Организация обратилась в ФИФА из-за формы сборной Украины. Игроки украинской команды в квалификации ЧМ-2022 выступали в футболках, на которых Крым изображался как часть Украины.
В полуфинальном стыковом матче команда Александра Петракова обыграла Шотландию (3:1), а в финале уступила Уэльсу (0:1).
«Подтвердили ли в ФИФА получение нашего обращения? Конечно. Я вчера разговаривал. Они сказали, что ответ будет к концу недели», – сказал президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.
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