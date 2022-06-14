ФИФА ответит на обращение Крымского футбольного союза по поводу формы сборной Украины до конца недели

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу ФИФА игровая форма Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

ФИФА ответит на обращение Крымского футбольного союза в течение недели. 

Организация обратилась в ФИФА из-за формы сборной Украины. Игроки украинской команды в квалификации ЧМ-2022 выступали в футболках, на которых Крым изображался как часть Украины.

В полуфинальном стыковом матче команда Александра Петракова обыграла Шотландию (3:1), а в финале уступила Уэльсу (0:1).

«Подтвердили ли в ФИФА получение нашего обращения? Конечно. Я вчера разговаривал. Они сказали, что ответ будет к концу недели», – сказал президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные