Германия – Италия 14.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

Во вторник, 14 июня 2022 года, в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» встретятся сборные команд Германии и Италии в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Футбольная сборная Германии

Сборная команда Германии в прошлом розыгрыше Лиге Наций участвовала в сильнейшей Лиге А, где не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв в своей группе 2 место. От лидера группы Испании по итогу группового турнира они отстали всего на 2 очка, а ведь сыграй вничью в последнем туре с ними в очной встрече, вышли бы именно немцы. Германия же разгромно проиграла в заключительном туре Испании (0:6). А вот от Швейцарии с Украиной у немецкой сборной получилось оторваться на 3 балла.

В текущем розыгрыше Лиги Наций Германия стартовала не лучшим образом и набрала лишь 3 балла за 3 сыгранных матча. Сейчас же они занимают в таблице группы №3 3 место и всего лишь на 2 очка отстают от лидирующей в группе Италии, на 1 очко от второй Венгрии и лишь на 1 балл опережают, идущую последней Англию. Немецкая команда не проиграла ни одного матча в нынешнем турнире, но при этом трижды сыграла вничью и потеряла в них 6 очков.

Сначала немцы в гостях разошлись миром с Италией (1:1), где смогли почти сразу же отыграться после пропущенного гола во второй половине встрече.

Следом уже в домашней встрече была ничья с Англией (1:1), где Германия была очень близка к победе, но упустила ее в концовке матча, когда привезла в свои ворота пенальти, которое успешно реализовал Кейн и сравнял счет на 88 минуте встречи.

И в последнем сыгранном 3 туре немцы сыграли вничью в гостях с Венгрией (1:1), где пропустили уже на 6 минуте матча, но через 3 минуты быстренько сравняли счет.

Футбольная сборная Италии

Сборная Италии в прошлом розыгрыше первенства Лиги Наций завоевала третью бронзовую позицию. Сначала на групповом этапе, они в упорной борьбе с Голландией смогли превзойти их, опередив на 1 очко. Итальянцами было набрано 12 баллов за 6 сыгранных матчей (3 победы и 3 ничьи). И забито при этом всего 7 мячей, при 2 пропущенных. Сборную Нидерландов же Италия опередила во многом благодаря набранным 4 очкам с ними в очных встречах (1 победа и 1 ничья). А уже в полуфинальной стадии плей-офф Италия сначала в упорной борьбе уступила Испании (1:2), играя в меньшинстве более половины матча. А вот в матче за 3 место удалось обыграть Бельгию (2:1), где бельгийцы 1 гол смогли отыграть лишь в концовке встречи.

В текущем розыгрыше первенства Лиги Наций итальянцы неплохо стартовали и сейчас лидируют в квартете №3, набрав 5 баллов в 3 сыгранных встречах. Но плотность в этой группе так зашкаливает что в случае неудачного результата они могут опуститься на пару строк ниже. Ведь всего 3 очка преимущества у них от идущей в группе последней Англии.

В стартовом туре Лиги Наций 2022 Италия сыграла вничью с Германией (1:1), а вот в следующем туре им удалось добиться тяжелейшей победы над Венгрией (2:1), где им удалось в первом тайме сделать задел из 2 мячей, а во втором удержать этот победный счет, где было немного тревожно после первого пропущенного гола.

В последнем проведенном 3 туре итальянцы в гостях разошлись миром с Англией (0:0), где была упорная борьба на всех участках поля и было приличное количество моментов с двух сторон, но с их реализацией у обеих команд не заладилось.

Прогноз на матч Германия – Италия

Немецкая и итальянские сборные в последних 4 очных встречах показали следующий результат:

04.06.22 Италия – Германия 1:1;

15.11.16 Италия – Германия 0:0;

02.07.16 Германия – Италия 1:1, в серии пенальти (6:5);

29.03.16 Германия – Италия 4:1.

В 3 последних очных матчах оппонентов был ничейный результат по исходу основного времени матча. Игры Италии и Германии всегда проходят напряженно и в плотной борьбе. Я думаю и предстоящая встреча не станет исключением и команды покажут вязкий футбол с большим количеством фолов и борьбы в центре поля и при этом без большого количества атак с обеих сторон. А если 1 из команд и победит, то вероятнее всего сделает это с минимальной разницей в счете и много голов мы врядли увидим в этой встрече.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Германии – 1.74;

Победа Италии – 5.20;

Ничья – 3.85;

Ф2 (1) – 1.65;

X2 – 2.21;

ТМ (3) – 1.49.

Вероятный исход: Ф2 (1), X2, ТМ (3).

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Германия – Италия