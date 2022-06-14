Тчуамени о неудачах Франции в Лиге наций: «Когда начинали борьбу, амбиции были другими. Но поводов для беспокойства нет»

не переживает из-за неудач сборной Франции в Лиге наций.

После домашнего поражения от (0:1) Франция лишилась шансов защитить титул и вылетит в лигу В, если уступит Австрии осенью.

«Конечно, когда мы начинали борьбу в , амбиции были другими. Но поводов для беспокойства нет.

Мы действительно не показали хорошей игры, в футболке сборной Франции следует действовать по-другому.

Мы подходили к играм как к подготовительным в каком-то смысле. Тренер хотел кое-что проверить.

Есть смягчающие обстоятельства, даже если мы не ищем оправданий. Не нужно паниковать. Все мы прибавим перед следующими международными матчами», – сказал перешедший на днях в «Реал» полузащитник.

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Ух, Франция ужасна. 0 побед в 4 матчах Лиги наций против Австрии, Хорватии и Дании, близок вылет из элиты