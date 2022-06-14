Дешам о Франции после 0:1 с Хорватией: «Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи»

Дидье Дешам заявил, что статус чемпионов мира не принесет сборной Франции новых побед.
После домашнего поражения от Хорватии (0:1) команда лишилась шансов защитить титул и вылетит в лигу В, если уступит Австрии осенью.
«Нам противостояла очень сильная сборная Хорватии, они играли динамичнее нас.
Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи», – сказал главный тренер французов.
В 2018 году сборная Франции выиграла ЧМ-2018 в России, обыграв в финале Хорватию (4:2).
Ух, Франция ужасна. 0 побед в 4 матчах Лиги наций против Австрии, Хорватии и Дании, близок вылет из элиты