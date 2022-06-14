Дешам о Франции после 0:1 с Хорватией: «Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи»

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Дидье Дешам заявил, что статус чемпионов мира не принесет сборной Франции новых побед. 

После домашнего поражения от Хорватии (0:1) команда лишилась шансов защитить титул и вылетит в лигу В, если уступит Австрии осенью.

«Нам противостояла очень сильная сборная Хорватии, они играли динамичнее нас.

Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи», – сказал главный тренер французов. 

В 2018 году сборная Франции выиграла ЧМ-2018 в России, обыграв в финале Хорватию (4:2). 

Ух, Франция ужасна. 0 побед в 4 матчах Лиги наций против Австрии, Хорватии и Дании, близок вылет из элиты

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