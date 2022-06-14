Тренер Хорватии: «У нас был комплекс Франции после ЧМ-2018. Победа над чемпионами на их поле – результат экстраординарный»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA Лига наций УЕФА Златко Далич Футбол

Тренер сборной Хорватии сказал, что команда преодолела комплекс матчей с Францией. 

В матче Лиги наций хорваты впервые в истории обыграли французов – 1:0. Матч проходил на «Стад де Франс» в Париже. 

«Без сомнений, это одна из лучших побед в моей карьере. После крупного поражения от Австрии дома немногие команды нашли бы ресурсы, чтобы оправиться от такого удара. Это могут сделать только храбрые коллективы, которые имеют крепкий характер.

После ЧМ-2018 у нас, конечно, был комплекс Франции. Так что победа над чемпионами мира на их поле – результат экстраординарный», – сказал Златко Далич

В финале ЧМ-2018 в России сборная Хорватии уступила Франции (2:4). 

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