Тренер Хорватии: «У нас был комплекс Франции после ЧМ-2018. Победа над чемпионами на их поле – результат экстраординарный»

Тренер сборной Хорватии сказал, что команда преодолела комплекс матчей с Францией.

В матче Лиги наций хорваты впервые в истории обыграли французов – 1:0. Матч проходил на «Стад де Франс» в Париже.

«Без сомнений, это одна из лучших побед в моей карьере. После крупного поражения от Австрии дома немногие команды нашли бы ресурсы, чтобы оправиться от такого удара. Это могут сделать только храбрые коллективы, которые имеют крепкий характер.

После ЧМ-2018 у нас, конечно, был комплекс Франции. Так что победа над чемпионами мира на их поле – результат экстраординарный», – сказал .

В финале ЧМ-2018 в России сборная Хорватии уступила Франции (2:4).