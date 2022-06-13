Англия — Венгрия, прогноз на матч 14 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

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После первых двух туров англичане загнали себя в третьей группе Лиги Наций в довольно неприятную ситуацию. Во многом благодаря венграм, которые в матче первого круга на своем поле смогли оказать не только упорное сопротивление, но и выиграть со счетом 1 : 0. Вряд ли главный тренер Трех львов Гарет Саутгейт рассчитывал на такой результат, ведь две остальные команды группы представляются куда более сильными — четырехкратные чемпионы мира Италия и Германия. Сборная Венгрии оказалась в знакомой для себя ситуации. На чемпионате Европы 2021 года им так же довелось играть в группе смерти, но показали они себя с самой наилучшей стороны. Пусть и заняли они только четвертое место, но зато «погибли» красиво. Три очка, набранных в первом туре, позволили венграм с оптимизмом смотреть в будущее, но оптимизм нужно и дальше подкреплять победами. Матч состоится в Вулверхэмптоне на стадионе Молинью, начало в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Англии

Родоначальники футбола которое десятилетие мечтают о том, чтобы выиграть что-то серьезное. Как выиграли англичане в 1966 году мировое первенство у себя дома, так с тех пор ни одного выхода в полуфинал. Чуть лучше обстоят дела с чемпионатами Европы. Дважды в прошлом веке англичане брали бронзу. Вроде, и составы команда выставляла ничуть не хуже, чем у соперников, и ситуация с соперниками по групповому этапу была благоприятной, но все время не хватало решающего рывка. 

Английская Премьер-лига в последнее десятилетие общепризнанно стала сильнейшим чемпионатом на континенте. Постепенно в такой конкуренции выросли звездные игроки, и это не замедлило сказаться на успехах сборной команды. Уже в первом розыгрыше Лиги Наций в 2019 году англичане были в шаге от финала, уступив это право команде Нидерландов в дополнительное время. В матче за третье место в серии пенальти удалось обыграть сборную Швейцарии. На чемпионате Европы 2021 года англичане были одними из фаворитов. Им, наконец, удалось выйти в финал, который проходил на Уэмбли. Но сборная Италии оказалась сильнее в серии пенальти.

На чемпионат мира в Катаре сборная Англии поедет также в качестве одного из претендентов на золото, но выиграть его будет неимоверно сложно. Лига Наций отлично подходит для просмотра всех претендентов на поездку. Гарет Саутгейт постоянно экспериментирует с составом. Поражение в первом матче в гостях от Венгрии 0 : 1 несколько компенсировалось ничьей с Германией 1 : 1, также в гостях. В третьем туре англичане принимали дома итальянцев. Матч проходил с небольшим преимуществом хозяев, но команды так и не смогли поразить ворота друг друга. Таким образом англичане после первого круга занимают последнее место в группе, и с этой точки зрения матч с Венгрией представляется для них чрезвычайно важным.

Сборная Венгрии

Венгерская команда осенью не поедет никуда, и ее футболисты будут смотреть чемпионат мира по телевизору. В отборочном турнире в группе I венгры заняли четвертое место, причем боролись за выход в стыки практически до последнего тура. Англия тоже была в группе, и у нее сборная Венгрии смогла отобрать одно очко, причем в гостях. Роковыми стали два поражения от Албании с одинаковым счетом 0 : 1. Теперь все мысли тренера и футболистов об успехе в Лиге Наций, где команда начала с места в карьер, в первом туре на своем поле обыграв англичан со счетом 1 : 0.

Второй матч предстояло играть в гостях с Италией, и он дался уже куда сложнее. Во многом шанс венгров состоит в том, что соперники по группе занимаются постоянной ротацией состава. Роберто Манчини выставил далеко не самый оптимальный состав Скуадры адзурры, но после первого тайма его команда вела 2 : 0. Все что в итоге смогли сделать гости — отыграть один мяч, который срезал в свои ворота Джанлука Манчини. Но венгры на самом деле во втором тайме выглядели гораздо увереннее и по праву его выиграли. В третьем туре в Будапешт приехала команда Германии, которая в первых двух турах довольствовалась ничьими.

Многие думали, что будет восстановлен статус кво, и Германия выйдет на первое-второе место в турнирной таблице. Но вновь сборная Венгрии показала себя сильной командой. Матч соперники начали с места в карьер и уже в дебюте обменялись голами. Итоговый счет по ударам в створ ворот 7 – 1 в пользу венгров, но по окончанию 90 минут матча на табло так и остался гореть счет 1 : 1. Сборная Венгрии продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице, и если удастся не проиграть англичанам, то можно будет задуматься о выходе в плей-офф Лиги Наций.

Прогноз на матч Англия — Венгрия

История поединков команд насчитывает 25 матчей, большинство из них товарищеские. Дважды пути пересекались в отборе к чемпионату мира и один раз к чемпионату Европы. По победам почти трехкратное преимущество у англичан — 16. Сборная Венгрии выиграла шесть раз и лишь три встречи завершились мирным исходом. Стоит отметить, что победа венгров в Лиге Наций стала первой с 1962 года. Перед вами результаты последних пяти матчей.

  • 30.05.2006, Англия — Венгрия — 3 : 1;
  • 11.08.2010, Англия — Венгрия — 2 : 1;
  • 02.09.2021, Венгрия — Англия — 0 : 4;
  • 12.10.2021, Англия — Венгрия — 1 : 1;
  • 04.06.2022, Венгрия — Англия — 1 : 0.

Венгры в этой группе Лиги Наций отказываются становится мальчиками для битья. Но букмекеры в них по-прежнему не верят. «Лига Ставок» предлагает на победу англичан коэффициент 1,30, в то время как успех сборной Венгрии оценивается коэффициентом 12,00, коэффициент на ничью — 5,80. Предстоящий матч даст ответ на вопрос, исчерпан лимит удач у венгров или нет. Хозяевам победа просто необходима, и они ее добьются с минимальным счетом.

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Где смотреть Англия – Венгрия

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