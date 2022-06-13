«Локомотив» мог подписать Нуньеса в 2020-м: «Нам его предлагали, но за цену, которую мы не могли себе позволить»

Новичок «Ливерпуля» мог перейти в «Локомотив» 2 года назад.

Английский клуб купил 22-летнего форварда у «Бенфики» за 75 миллионов евро. Сделка предусматривает выплату еще 25 миллионов в качестве бонусов.

«Да, нам его [Нуньеса] предлагали, но за цену, которую «Локомотив» тогда не мог себе позволить. Я больше жалею об упущенных покупках. К примеру, , Лянко [Войнович], да и норвежец Александер Серлот или бразилец . Но в силу рабочих особенностей я обычно не комментирую сделки, которые к тому же не закончились результативно.

Хочу подчеркнуть, что в то время в «Локомотиве» был и успешно работал селекционный отдел. Но селекция предлагает, решения принимаются обычно другими структурами», – сказал бывший заместитель спортивного директора Андрей Лосюк.