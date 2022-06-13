«Локомотив» мог подписать Нуньеса в 2020-м: «Нам его предлагали, но за цену, которую мы не могли себе позволить»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Серлот Константинос Цимикас Лянко Войнович Юри Алберто Дарвин Нуньес Р-Спорт Андрей Лосюк Футбол

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес мог перейти в «Локомотив» 2 года назад. 

Английский клуб купил 22-летнего форварда у «Бенфики» за 75 миллионов евро. Сделка предусматривает выплату еще 25 миллионов в качестве бонусов. 

«Да, нам его [Нуньеса] предлагали, но за цену, которую «Локомотив» тогда не мог себе позволить. Я больше жалею об упущенных покупках. К примеру, Константинос Цимикас, Лянко [Войнович], да и норвежец Александер Серлот или бразилец Юри Алберто. Но в силу рабочих особенностей я обычно не комментирую сделки, которые к тому же не закончились результативно.

Хочу подчеркнуть, что в то время в «Локомотиве» был и успешно работал селекционный отдел. Но селекция предлагает, решения принимаются обычно другими структурами», – сказал бывший заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные