Каннаваро вновь интересен сборной Польши. Тренер отказался возглавить ее в январе

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Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польшу.

Польский футбольный союз вновь ведет переговоры с 48-летним итальянцем, сообщает журналист Николо Скира.

В январе Каннаваро уже отказывался от работы с национальной командой Польши.

Несколько месяцев назад у тренера появился новый представитель – известный футбольный агент Пини Захави.

Последним местом работы Канаваро была сборная Китая, которую он возглавлял в 2019 году.

После 3 туров Лиги наций Польша под руководством Чеслава Михневича занимает в своей группе 3-е место.

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