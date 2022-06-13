Каннаваро вновь интересен сборной Польши. Тренер отказался возглавить ее в январе

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польшу.
Польский футбольный союз вновь ведет переговоры с 48-летним итальянцем, сообщает журналист Николо Скира.
В январе Каннаваро уже отказывался от работы с национальной командой Польши.
Несколько месяцев назад у тренера появился новый представитель – известный футбольный агент Пини Захави.
Последним местом работы Канаваро была сборная Китая, которую он возглавлял в 2019 году.
После 3 туров Лиги наций Польша под руководством Чеслава Михневича занимает в своей группе 3-е место.