Маунт о 0:0 с Италией: «Это расстраивает, мы хотим побеждать, создавать моменты и забивать»

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт подвел итоги матча против Италии в Лиге наций (0:0).

«Это расстраивает, мы хотим побеждать, создавать моменты и забивать голы. Вероятно, мне следовало лучше распорядиться своими моментами, у нас было еще несколько шансов, и мы должны обратить внимание на это. Мы играем на ноль, это позитивный момент, но мы должны продолжать работать.

Сегодня у нас были моменты, и, вероятно, мы должны были забивать. Иногда бывают периоды, когда это трудно сделать. Мы должны продолжать усердно работать на тренировках, искать то, в чем мы можем стать лучше. У нас есть игроки, талант и качество, просто нужно работать.

Мы хотим побеждать в каждой игре, даже если это товарищеский матч. Мы рассмотрели две последние игры, почувствовали уверенность в том, что делаем, но это был тяжелый матч», – сказал Маунт.