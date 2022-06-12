Саутгейт о 0:0 с Италией: «У нас было 2-3 очень хороших момента, которые нужно было реализовывать. Во 2-м тайме мы играли гораздо лучше»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Италии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Гарет Саутгейт подвел итоги матча с Италией в Лиге наций

Сборная Англии сыграла вничью с итальянцами в третьем туре групповой стадии (0:0). 

«Было то, что мы хорошо сделали в матче против Германии, и то, в чем нам нужно было стать лучше, и мы действительно стали лучше – например, справились с их прессингом в центре поля. У нас было два или три очень хороших момента, которые нужно было реализовывать. Нам не хватало остроты в последней трети. Во втором тайме мы играли гораздо лучше». 

О консервативном стиле 

«Мы пытались продвигать мяч вперед в матче против хорошей, организованной команды. Мы давали мяч нападающим, дали им свободу действий, чтобы освежить [игру в атаке]. Я доволен игрой в целом. 

Мы слишком полагались на Харри Кейна и Рахима Стерлинга, и другие игроки должны занять это место. Некоторые из них смогли добиться этого со своими клубами, но не на уровне сборных», – сказал главный тренер сборной Англии.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные