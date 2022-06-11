Манчини о 0:0 с Англией: «У нас было больше великолепных моментов, но в целом англичане были хороши»

подвел итоги матча против сборной Англии.

Сборная Италии сыграла вничью с англичанами в третьем туре Лиги наций (0:0).

«Возможно, у нас было больше великолепных моментов, чем у них, но в целом они были хороши. Они провели хороший матч, это было нелегко.

Мы должны стать намного лучше, особенно в атаке, мы должны забивать голы. В первом тайме у нас было 3 момента, которые нельзя было упускать.

Иногда мы допускали ошибки. Но это часть пути роста парней», – сказал главный тренер сборной Италии.