Манчини о 0:0 с Англией: «У нас было больше великолепных моментов, но в целом англичане были хороши»

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Роберто Манчини подвел итоги матча против сборной Англии

Сборная Италии сыграла вничью с англичанами в третьем туре Лиги наций (0:0). 

«Возможно, у нас было больше великолепных моментов, чем у них, но в целом они были хороши. Они провели хороший матч, это было нелегко.

Мы должны стать намного лучше, особенно в атаке, мы должны забивать голы. В первом тайме у нас было 3 момента, которые нельзя было упускать.

Иногда мы допускали ошибки. Но это часть пути роста парней», – сказал главный тренер сборной Италии.

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