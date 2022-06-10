Бывший тренер «Ростова» Тедеев возглавил «Аланию»

«Алания» назначила нового главного тренера.

Владикавказскую команду возглавил бывший тренер «Ростова» Заур Тедеев.

40-летний специалист сменил Спартака Гогниева, который ушел из клуба в конце мая.

Тедеев в сентябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова», до этого он работал с молодежным составом.

В марте в донскую команду вернулся Валерий Карпин, а Тедеев – в молодежку желто-синих.

«Алания» минувший сезон Олимп-ФНЛ завершила на 6-м месте, на 5 очков отстав от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.

Фото: официальный сайт «Алании»