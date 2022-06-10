Швейцария – Португалия 12.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

12 июня в очередном поединке Лиги наций, сборная Швейцарии на своем поле сыграет со сборной Португалии. Сумеют ли подопечные Якина обыграть соперника? Как себя покажут Роналду и компания? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию поединка между Швейцарией и Португалией.

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Турнирное положение команд в группе Лиги наций

Обе команды после трех туров в Лиге наций, занимают принципиально разное положение в турнирной таблице.

Швейцария проиграла все три матча в своей группе. Подопечные Якина идут на последнем, четвертом месте, и не имеют набранных очков — отставание от ближайшего преследователя, сборной Чехии, составляет четыре балла.

Швейцария крайне слаба в атаке: только гол в трех матчах. И неубедительна в обороне: семь пропущенных мячей.

Сборная Португалии, выиграв два матча, а также сыграв один поединок вничью, лидирует в квартете с семью очками. Пиренейцы обгоняют своих соседей по полуострову — Испания идет на втором месте с пятью баллами.

Португалия показывает неплохую игру в обороне — в трех матчах команда пропустила лишь один мяч. А в атаке коллектив отметился семью забитыми голами в трех поединках.

Итоги последних пяти встреч каждой из команд

Сборная Швейцарии в последних пяти матчах только один раз сыграла вничью: 1:1 в «товарняке» с Косово. Остальные игры с Англией (1:2), Чехией (1:2), Португалией (0:4), Испанией (0:1), оказались для сборной Якина неудачными.

Португалия в конце марта обыграла Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0), пробившись на мундиаль. В Лиге наций команда сыграла вничью с Испанией (1:1), разгромила Швейцарию (4:0) и добилась убедительной победы над Чехией (2:0).

История противостояния

История очных встреч команд насчитывает 24 матча, в которых Швейцария незначительно имеет преимущество: 10 побед, против 9 у португальцев. Швейцария отправила в ворота соперника 33 гола и получила в свои 34 мяча. Три предыдущие очные встречи завершились следующими результатами:

05.06.22 Португалия — Швейцария 4:0;

05.06.19 Португалия — Швейцария 3:1;

10.10.17 Португалия — Швейцария 2:0.

Прогноз на игру

Сборная Португалии показывает убедительную игру, демонстрируя стабильные результаты на дистанции. Команда является фаворитом в этой встрече. Однако мы бы не стали сбрасывать со счетов и сборную Швейцарии — подопечные Якина играют дома, к тому же, команде наверняка захочется ответить за разгром в первой встрече. Предположим, что голы будут забиты в ворота обеих команд, ну а победу отдадим все-таки Португалии — пиренейцы выглядят убедительнее своих визави.

БК «Лига Ставок» дает следующие коэффициенты на игру:

— Победа Швейцарии: 3,72;

— Победа Португалии 2,16;

— Ничья: 3,7.

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Где смотреть Швейцария – Португалия