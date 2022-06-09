«Спартак» опубликовал шуточное предложение «Баварии» купить Соболева – с бонусами за победу на Евровидении, трофей «МЮ» и переход Месси в «Реал»

«Спартак» пошутил по поводу предложения «Баварии» о трансфере .

Ранее появилась информация, что отказался продать сенегальца в мюнхенский клуб за 35 млн евро с учетом бонусов за три подряд и три победы в ЛЧ.

Англоязычный твиттер опубликовал шуточное предложение «Баварии» о приобретении форварда .

В нем мюнхенцы предлагают красно-белым за 25-летнего форварда 1000 евро и бонусы: 10 млн евро в случае победы «Баварии» на Евровидении, 15 млн евро в случае, если завоюет трофей, и 20 млн евро в случае перехода в .