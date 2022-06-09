Кейн назвал Италию одним из фаворитов ЧМ-2022. Команда Манчини не вышла на турнир

Харри Кейн забыл, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира.
После матча с Германией в Лиге наций (1:1) нападающий сборной Англии ответил на вопрос о том, какие три сборные являются фаворитами чемпионата мира.
«Есть много хороших команд. Есть топовые европейские команды: мы, Германия, Франция, Испания, Италия, а также есть Бразилия, Аргентина.
Во всем мире есть топовые команды. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно провести 7 матчей на высоком, очень высоком уровне», – сказал Кейн.
Сборная Италии не вышла на ЧМ-2022. В стыковом матче команда Роберто Манчини уступила Северной Македонии (0:1).
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.