Кейн назвал Италию одним из фаворитов ЧМ-2022. Команда Манчини не вышла на турнир

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Харри Кейн забыл, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира. 

После матча с Германией в Лиге наций (1:1) нападающий сборной Англии ответил на вопрос о том, какие три сборные являются фаворитами чемпионата мира. 

«Есть много хороших команд. Есть топовые европейские команды: мы, Германия, Франция, Испания, Италия, а также есть Бразилия, Аргентина. 

Во всем мире есть топовые команды. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно провести 7 матчей на высоком, очень высоком уровне», – сказал Кейн. 

Сборная Италии не вышла на ЧМ-2022. В стыковом матче команда Роберто Манчини уступила Северной Македонии (0:1). 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. 

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