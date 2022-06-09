Лунев о роли запасного в «Байере»: «Готовлюсь поменять ситуацию. Хочу играть в сильном чемпионате, в сильном клубе»

Вратарь высказался о своей ситуации.

В минувшем сезоне голкипер провел за немецкий клуб лишь два матча.

— Прошла ли уже адаптация в «Байере»? Насколько нравится там?

— Первое время было непросто. Сейчас, конечно, полегче. Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе.

— Раз уж вы сами говорите о том, что хочется играть, остаетесь в «Байере», или есть какие-то другие варианты?

— Контракт действует еще год. Разговаривали с руководством, все довольны. Была травма, я выпал на долгое время.

Будем работать. Надо заслужить это свое место, чтобы играть. Конкуренцию никто не отменял. Голкиперы сильные, в том числе капитан команды, что, конечно, все затрудняет немного, но тем интереснее. Поживем — увидим, — сказал Лунев.