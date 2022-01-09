Цорн вновь предлагал игроков «Локо» клубам РПЛ. Баринов согласен только на трансфер в Европу

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Томас Цорн Антон Миранчук Дмитрий Баринов Футбол

«Локомотив» активно работает на трансферном рынке.

По информации «РБ-Спорт», спортивный директор «Локо» Томас Цорн обзванивал руководителей клубов РПЛ и предлагал им подписать игроков команды, чтобы закрыть те или иные позиции.

В их число, в частности, вошел полузащитник Антон Миранчук, который недавно восстановился от травмы.

«Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на различные позиции. У них же стоит задача не только покупать, но и продавать игроков. Пока получается безуспешно», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Нестабильная ситуация в клубе сказывается на настрое некоторых футболистов. Например, полузащитник Дмитрий Баринов, который летом категорически отказывался от трансфера, сейчас согласен уйти, но только в европейский клуб.

Таким образом Цорн действовал и минувшим летом, однако тогда «Локомотиву» удалось продать лишь Гжегожа Крыховяка. Он перешел в «Краснодар».

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