Президент «Оренбурга»: «Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться. Мы казаки, с нами будет сложно»

Президент «Оренбурга» рассказал о желании обыграть «Зенит» в РПЛ.
– Не секрет, что «Сочи» и «Оренбург» называют фарм-клубами «Зенита». Насколько для вас лично важно обыграть «Зенит»?
– Эта тема давно мусолится, но «Сочи» уже давно проявил себя. Сколько очков они отняли у «Зенита»? И о чем это говорит?
Мы здесь в Оренбурге казаки, поэтому с нами будет сложно. Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому.
Понимаю их уровень и наш, но футбол есть футбол, – заявил Василий Еремякин.
«Оренбург» вернулся в РПЛ после победы над «Уфой» в стыковых играх по сумме двух матчей.