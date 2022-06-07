Президент «Оренбурга»: «Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться. Мы казаки, с нами будет сложно»

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Президент «Оренбурга» рассказал о желании обыграть «Зенит» в РПЛ.

– Не секрет, что «Сочи» и «Оренбург» называют фарм-клубами «Зенита». Насколько для вас лично важно обыграть «Зенит»?

– Эта тема давно мусолится, но «Сочи» уже давно проявил себя. Сколько очков они отняли у «Зенита»? И о чем это говорит?

Мы здесь в Оренбурге казаки, поэтому с нами будет сложно. Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому.

Понимаю их уровень и наш, но футбол есть футбол, – заявил Василий Еремякин.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после победы над «Уфой» в стыковых играх по сумме двух матчей.

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