Австрия — Франция, прогноз на матч 10 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

В первой группе высшего дивизиона Лиги Наций сложилась довольно неожиданная турнирная ситуация. Фаворитами изначально рассматривались сборные Франции и Хорватии, но лидирует после двух туров команда Дании, а вторую строчку занимают австрийцы. В свете дальнейших перспектив встреча австрийцев и французов будет носить принципиальный характер. Сборная Франции — действующий чемпион мира, ведет подготовку к следующему первенству в Катаре. Австрийцы, напротив, не смогли пройти стыковые матчи за право поехать на мировой форум. Кроме Лиги Наций других турниров для сборной уже не будет, поэтому можно попытаться пробиться в четверку полуфиналистов турнира. Но для этого необходимо выигрывать у Франции на своем поле. Матч состоится на стадионе Эрнст Хаппель, начало в 21:45 по московскому времени.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Сборная Австрии

В марте команде Австрии предстояло провести матч жизни, а в лучшем случае два, за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. По жребию выпало играть полуфинальный поединок в гостях с Уэльсом. В целом равный матч закончился победой хозяев. Неувядающий Гарет Бэйл забил по мячу в каждом из таймов, на что австрийцы только голом Марселя Забитцера. Таким образом была подведена черта под тренерской работой Франко Фоды. При нем в отборочном турнире группы F сборная Австрии смогла занять лишь четвертое место, а в стыки попала именно благодаря прошлому турниру Лиги Наций.

На чемпионат мира пробиться не удалось, весной австрийцы сыграли товарищеский матч со сборной Шотландии вничью 2 : 2. Футбольная федерация рассталась с прежним наставником и пригласила на его место бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» немецкого специалиста Ральфа Рангника. Стартовать ему пришлось уже в новом турнире Лиги Наций, и сделала это команда с новым наставником довольно успешно. В гостях были разгромлены хорваты со счетом 3 : 0. Во втором туре Австрия играла домашний матч с датчанами, которые в первом тайме открыли счет. Усилиями Ксавера Шлагера его удалось сравнять, но гости за две минуты до конца смогли забить победный мяч.

В целом сборная Австрии в последние годы с переменным успехом выступает на крупных турнирах. С чемпионатами мира пока не складывается, а вот на европейское первенство австрийцы выходили дважды подряд. Если в 2016 году они заняли последнее место в группе, то в 2020 году смогли пробиться в ⅛ финала. Сейчас у команды Австрии подобралось интересное поколение футболистов и при должном руководстве и отношению к делу они вполне способны добиться необходимого результата в любом турнире. Теперь предстоит проверка со стороны французской сборной.

Сборная Франции

Французы на мажорной ноте завершили прошлый год отборочными матчами к чемпионату мира, разгромив Казахстан 8 : 0 на своем поле и обыграв Финляндию в гостях 2 : 0. В марте трехцветные сыграли два домашних товарищеских матча с африканскими командами. В первом была одержана победа над сборной Кот-д’Ивуара 2 : 1, а во втором повержена команда ЮАР 5 : 0. Тренер команды Дидье Дешам не скрывает, что его цель занимать самые высокие места на различных турнирах, в том числе выиграть Лигу Наций, тем более что и здесь его подопечные действующие победители.

Но слова нужно подкреплять делом, а стартовала Франция в турнире неудачно. В первом туре трехцветные принимали команду Дании, и в начале второго тайма Карим Бензема открыл счет. Но скандинавы не стушевались, и усилиями Андреаса Корнелиуса не только сравняли счет, но и вышли вперед за три минуты до конца поединка. Второй матч Франция играла на выезде с хорватами и проделала тот же трюк, открыв счет в начале второго тайма. Только на этот раз отличился Адриен Рабьо. Хозяева сравняли счет с пенальти, Андрей Крамарич был точен. Теперь обе команды делят третье-четвертое места в группе, имея по одному очку. В то же время нужно отметить, что Дешам выставил далеко не самый оптимальный состав, показав, что для него Лига Наций, прежде всего, поле для экспериментов и ротации.

Поражение в предстоящем матче с командой Австрии может поставить крест на надеждах занять первое место в группе, поэтому французам нужно включать максимальные обороты. Безусловно, накопилась усталость от тяжелого сезона, ведь если посмотреть на состав команды, то любой ее игрок выступает в ведущих клубах Европы. Многие игроки сыграли по 50 с лишним матчей за последний год и только в середине июня после четвертого тура Лиги Наций можно будет уйти в отпуск, желательно с хорошим настроением.

Прогноз на матч Австрия — Франция

Команды сыграли между собой 23 матча. В 12 поединках верх брали французы, девять раз побеждали австрийцы, и две встречи завершились вничью. Стоит отметить, что шесть побед сборной Австрии пришлись на первую половину ХХ века, в том числе и на время знаменитой Вундертим. Французы в последних играх побеждали чаще. Впрочем, последняя встреча команд датирована 2009 годом.

27.03.1993, Австрия — Франция — 0 : 1;

19.08.1998, Австрия — Франция — 2 : 2;

28.03.2007, Франция — Австрия — 1 : 0;

06.09.2008, Австрия — Франция — 3 : 1;

14.10.2009, Франция — Австрия — 3 : 1.

В букмекерских конторах веры в австрийцев мало, в частности «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 4,60, выигрыш трехцветных оценивается коэффициентом 1,85, ничейный результат — 3,65. Чемпионы мира уже должны выиграть, иначе в дальнейшем теряется смысл участия в Лиге Наций, поэтому нас ждет победа команды Дешама с преимуществом в один мяч.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Австрия – Франция