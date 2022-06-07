Швейцария – Испания 09.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

В четверг, 9 июня 2022 года, в Женеве на стадионе «Стад де Женев» встретятся сборные команд Швейцарии и Испании в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Швейцарии

Сборная Швейцарии в прошлом розыгрыше Лиги Наций принимала участие в сильнейшей Лиге А и заняла в своей группе №4 третью строчку, набрав 6 баллов в 6 матчах. Они при равном количестве очков с Украиной оказались выше их в таблице за счет дополнительных показателей, а именно очных встреч, где разница у них была лучше (4:2). А вот от второй Германии они отстали на 3 очка и от первой Испании на 5 баллов.

На главный турнир Чемпионата Мира 2022 года Португалия хоть и с трудом, но пробилась. Заняв 2 место в групповом квалификационном турнире, они сыграли 2 стыковых матча. Сначала была обыграна Турция (3:1) в полуфинале стыков и матч получился непростым, при счете (2:1) они на последних минутах игры получили пенальти в свои ворота, благо Йылмаз не смог поразить ворота, и лишь на 94 минуте удалось поставить точку в матче забив третий гол.

В текущем же розыгрыше Лиги Наций Швейцария на текущий момент замыкает группу №2 и не набрав ни одного очка в 2 встречах. От второй Испании они отстают на 2 очка и на 4 от лидирующих Чехии и Португалии. Сначала швейцарцы уступили в гостях в упорной борьбе Чехии (1:2), где смотрелись неплохо и по игре они были достойны забрать хотя бы 1 очко. А вот во втором туре в гостях они крупно уступили Португалии (0:4), где у них ничего не получалось, как в атаке так и защите, и соперник их за это наказал мгновенно, уже к 39 минуте выигрывая в 3 мяча.

Футбольная сборная Испании

Сборная Испании в этом розыгрыше Лиги Наций пока выступает не лучшим образом и набрала всего 2 балла в 2 матчах. Сейчас же они на 2 очка отстают от лидирующей Португалии.

В стартовом туре текущего розыгрыша турнира они разошлись миром с Португалией (1:1), где большую часть матча вели в счете, но немного не хватило времени этот победный счет удержать и на 82 минуте они пропустили гол в свои ворота.

Во втором туре Испания сыграла вничью в гостях с Чехией (2:2). Имея колоссальное территориальное преимущество над чехами, испанцы не смогли это воплотить в нужный для себя результат и 2 раза по ходу матча они проигрывали в счете и благо им удалось спасти от поражения на последних минутах матча, когда на 90 минуте счет сравнял Мартинес с передачи Асенсио.

А вот прошлый турнир Лиги Наций закончился для испанцев серебряными медалями. Сначала они выиграли свою непростую группу №4, где опередили вторых немцев на 2 балла. А в плей-офф сначала обыграли триумфаторов ЧЕ-2020 Италию (2:1), где Торрес оформил голевой дубль. А вот в финале они уступили в напряженной схватке Франции (1:2), где вели в счете по ходу матча, но быстро дали сопернику отыграться, а спустя еще небольшой промежуток времени выйти вперед.

Испания успешно отобралась на главный турнир Чемпионата Мира 2022 года. В своей группе B они заняли первую строчку и набрали 19 баллов в 8 матчах, опередив вторую Швецию на 4 очка и проиграли лишь в одном матче квалификации именно шведам (1:2), вВыиграв при этом в 6 встречах.

Прогноз на матч Швейцария – Испания

Швейцарцы и испанцы в последних четырех очных встречах показали следующий результат:

02.07.21 Швейцария – Испания 1:1, в серии пенальти (1:3) ;

14.11.20 Швейцария – Испания 1:1;

10.10.20 Испания – Швейцария 1:0;

03.06.18 Испания – Швейцария 1:1.

В 4 последних сыгранных очных поединках Испания ни разу не проиграла Швейцарии, при этом 3 встречи закончились с одинаковым счетом (1:1) и во всех матчах была упорная борьба. Эта встреча я думаю также будет тяжелейшей для обеих команд и если кто и победит то вероятнее всего с минимальным преимуществом в счете, все же Швейцария играет на домашнем поле и на родной арене они всегда выглядят неплохо, какой бы ни был соперник. Швейцария отличается в 7 из 8 своих последних встречах. Испания же сейчас показывает не лучший свой футбол, но при этом стабильно они забивают уже на протяжении 16 матчей. Поэтому в этой встрече жду от обеих команда по голу, но при этом не думаю что матч будет сверхголевой.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Швейцарии– 4.00;

Победа Испании – 1.97;

Ничья – 3.55;

Ф1 (1) – 1.43;

Обе забьют-да – 1.96;

ИТБ1 (0,5) – 1.54;

Точный счет 1:1 – 5.60.

Вероятный исход: Ф1 (1), Обе забьют-да, ИТБ1 (0,5), Точный счет 1:1.

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Где смотреть Швейцария – Испания