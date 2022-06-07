Сергей Шубенков: «Смолов перевернул мое впечатление о футболистах. Но с такими деньгами можно и получше результаты показывать»

Сергей Шубенков высказался о российских футболистах.

– Как вы относитесь к тому, что олимпийские чемпионки из сборной России по гандболу критикуют футболистов за зарплаты?

– Я раньше точно был на стороне первых. Но сейчас немного свою позицию смягчил, стал к этому более спокойно относиться. Я вам скажу, что это всему виной. Я как узнал, что футболисты могут быть такими рассудительными людьми, то стал немного по-другому на все это смотреть. Он перевернул мое впечатление о футболистах в целом.

Хотя по большому счету я с олимпийцами согласен: с такими деньгами можно бы и получше результаты показывать, раз получается у людей и без таких денег. Но вы же понимаете, что я сейчас говорю все это только от зависти.

Когда шоу Comment Out набирало популярность, я посмотрел выпуск со Смоловым и был приятно удивлен тем, что футболист может слова в предложения складывать, если честно. С ними и разговаривать сложно, и посмотришь какое-нибудь флеш-интервью в перерыве матча, а там что-то нечленораздельное, чуть ли не мат-перемат через слово, – сказал трехкратный чемпион Европы в беге с барьерами.