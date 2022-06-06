Хачатурянц о сделке с Winline на 11 млрд рублей: «Компания зарекомендовала себя с лучшей стороны. Надеемся, сотрудничество поможет РПЛ трансформироваться»

прокомментировал заключение сделки с букмекерской компанией Winline.

Сообщалось, что соглашение рассчитано на четыре сезона, сумма – 11,04 млрд рублей.

«Мы рады, что нашим партнером в категории «букмекер» стала именно компания Winline, которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в партнерстве с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами.

Мы надеемся, что сотрудничество с Winline придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия», – заявил президент .