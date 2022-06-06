Икарди о слухах про уход из «ПСЖ»: «Чушь собачья, как и каждый год. Когда я забивал 30 голов за сезон, было то же самое»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Мауро Икарди Футбол

Мауро Икарди отреагировал на трансферные слухи. 

В статье La Gazzetta dello Sport говорилось, что нападающий «наслаждается жизнью мечты, а его карьера висит на волоске». Также указывалось, что «ПСЖ» активно ищет возможности для продажи игрока. 

«Эти истории – чушь собачья, как и каждый год. Когда я забивал 30 голов за сезон, было то же самое. Моя карьера на волоске? У меня осталось два года по контракту.

Я не думаю, что она на волоске, как вы предполагаете, написав эту чушь. Я забил 200 голов к 29 годам, меня знают достаточно хорошо. 

Я приму решение о том, остаться или предложить свои услуги [другим клубам]. Благодарю и шлю горячий привет из Африки с гориллами, львами и друзьями, которые уважают меня больше. Скоро увидимся», – написал Икарди в сторис. 

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