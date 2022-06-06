«Краснодар» о возможном возвращении Крыховяка: «Клуб должен выполнять обязательства. У него контракт»

В «Краснодаре» рассказали о ситуации с .

Ранее появилась информация, что польский футболист планирует продолжить выступление в России и вернуться в «Краснодар».

«У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства», – сказал менеджер .

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

Этот сезон 32-летний игрок заканчивал в греческом клубе . Он приостановил контракт с «Краснодаром», воспользовавшись новыми правилами ФИФА.