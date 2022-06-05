«Барселона» не хочет платить за Рафинью больше 40 млн евро, «Лидс» требует 65. Алемани прилетит в Англию на переговоры на следующей неделе

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«Барселона» продолжает работать над трансфером вингера «Лидса» Рафиньи Диаса.

По сведениям Diario Sport, на следующей неделе директор каталонцев Матеу Алемани прилетит в Англию и проведет встречу с менеджерами клуба АПЛ.

Первая задача представителя «блауграны» – добиться снижения цены. Сейчас «Лидс» требует за бразильца 65 миллионов евро, а испанский клуб надеется заплатить не больше 40 млн. Возможно включение в сделку защитника Оскара Мингесы.

Отмечается, что в английской команде не очень довольны тем, что «Барселона» ставила переговоры на паузу, надеясь на вылет партнеров в Чемпионшип – в таком случае можно было бы активировать опцию выкупа игрока за 25 млн евро.

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