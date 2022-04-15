Матич объявил, что уйдет из «МЮ» по окончании сезона

Полузащитник Неманя Матич покинет по завершении сезона.

Об этом 33-летний хавбек сообщил на своей странице в инстаграме.

«После продолжительных размышлений я принял решение, что этот сезон станет для меня последним в «Манчестер Юнайтед».

Я проинформировал руководство клуба, главного тренера и игроков команды о своем решении.

Играть за этот выдающийся клуб было большой честью и привилегией. Спасибо болельщикам за вашу постоянную поддержку.

Я буду отдавать все силы вплоть до конца сезона, чтобы помочь команде завершить его как можно лучше», – написал сербский футболист.

Матич выступает за «МЮ» с 2017 года после перехода из . В составе «Юнайтед» он играл в финалах Кубка Англии (2017/18) и (2020/21).

Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Статистика полузащитника – здесь.