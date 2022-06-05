Гендиректор «Анжи»: «Тех, кому интересно спонсировать дагестанский клуб, по пальцам пересчитать»

Генеральный директор «Анжи» сообщил о нехватке желающих поддержать клуб деньгами.

– Когда мы вылетели из , у нас были проблемы с лицензированием, я пошел к Дюкову. Мы договорились, что уйдем в ФНЛ-2, будем потихоньку рассчитываться с долгами.

Мы старались это делать. Наш президент из личных средств гасил долги, платил ребятам. Я попросил всех работников перейти с нами в низший дивизион. Все работали со мной до последнего дня, спасибо им. Это было первое, что я сделал, когда пришел в клуб, – сохранил всех. Огромное им спасибо, что поверили в меня и не разбежались.

– Сможет ли вернуться в РПЛ?

– Все возможно. Нашелся бы только спонсор. Тех, кому интересно спонсировать дагестанский футбольный клуб, по пальцам пересчитать. Вряд ли это интересно российским бизнесменам. Это должен быть местный человек. Если он захочет возродить бренд, то все реально, – заявил Абсалутдин Агарагимов.