Де Лигт о контракте с «Ювентусом»: «Решу, продлевать или искать другие варианты, когда придет время. Двух 4-х мест подряд недостаточно, результаты разочаровывают»

Защитник Маттейс де Лигт не уверен в продлении контракта с «Ювентусом».

«Переговоры продолжаются, и, когда придет время, я сделаю выбор между продлением контракта и поиском других вариантов.

Принимая решения, я всегда смотрел на спортивный проект. Два четвертых места подряд – этого недостаточно. Нам нужно сделать шаг вперед, результаты разочаровывают.

Я провел свой лучший сезон, если говорить о проведенных матчах и качестве игры, и клуб согласен со мной. Травмы у Кьеллини и Бонуччи позволили мне доказать свою полезность. Теперь мне нужно сделать следующий шаг», – заявил футболист в интервью NOS.

«Ювентус» хочет продлить де Лигта. Сумму отступных (120 млн евро) могут снизить