Мане о словах об уходе из «Ливерпуля» из-за желания сенегальцев: «Я ответил с юмором, а это разлетелось повсюду. Очень уважаю клуб. Посмотрим»

прокомментировал свои слова о возможном уходе из .

Вингер ответил на вопрос относительно результатов онлайн-голосования, которое показало, что от 60 до 70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы он покинул мерсисайдский клуб. Садьо сказал: «Я сделаю то, что они хотят. Скоро все увидим».

«Вчера я ответил с шуткой, с юмором, а это разлетелось повсюду.

Думаю, на этом мы и остановимся. «Ливерпуль» – клуб, который я очень уважаю. Фанаты с первого дня приняли меня. Что касается будущего, то мы посмотрим», – сказал футболист.