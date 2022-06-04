Экс-защитник «Челси», «ПСЖ» и «Милана» Алекс перенес операцию на сердце. Он опроверг сообщения о сердечном приступе

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Экс-защитник «Челси», «ПСЖ» и «Милана» Алекс перенес операцию на сердце. 

Бразильские СМИ сообщали, что бывший футболист перенес сердечный приступ. Однако сам Алекс опроверг эту информацию. 

«Я хочу опровергнуть сообщения о том, что у меня был сердечный приступ. Несколько дней назад я обнаружил проблему, врачи решили сделать мне шунтирование. У меня было четыре закупоренных артерии.

Я покинул отделение интенсивной терапии. Я останусь в больнице еще на шесть дней», – сказал Алекс на видео, которое опубликовал его первый клуб «Сантос»

Алексу 39 лет. Он завершил карьеру игрока в 2016 году. 

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