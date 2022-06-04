Экс-защитник «Челси», «ПСЖ» и «Милана» Алекс перенес операцию на сердце. Он опроверг сообщения о сердечном приступе

Экс-защитник , и Алекс перенес операцию на сердце.

Бразильские СМИ сообщали, что бывший футболист перенес сердечный приступ. Однако сам Алекс опроверг эту информацию.

«Я хочу опровергнуть сообщения о том, что у меня был сердечный приступ. Несколько дней назад я обнаружил проблему, врачи решили сделать мне шунтирование. У меня было четыре закупоренных артерии.

Я покинул отделение интенсивной терапии. Я останусь в больнице еще на шесть дней», – сказал Алекс на видео, которое опубликовал его первый клуб .

Алексу 39 лет. Он завершил карьеру игрока в 2016 году.