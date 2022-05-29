Моуринью о «Роме»: «В футбол играют не только 11 человек – вот чего не понимают Эйнштейны футбола. Еще медперсонал, аналитики, сотрудники кухни – я всем сильно благодарен»

написал проникновенный пост о сезоне «Ромы».

В этом сезоне римляне выиграли Лигу конференций, обыграв в финале «Фейеноорд».

«Воспоминания остаются навсегда, а историю нельзя стереть.

Для меня это были невероятные, незабываемые эмоции, но теперь мне нужно подумать: «Что дальше?»… Перед этим хотелось бы всех обнять.

Хочу сказать всему миру о благодарности моим игрокам: от , который сыграл 54 матча до , который не сыграл ни минуты.

Но в этой команде все играли каждую минуту каждого матча. Вот чего не понимают Эйнштейны футбола, и мне их жаль.

Футбол – это то, что ты видишь и то, чего ты не видишь. В футбол играют не только 11 человек, в него играют гораздо больше, а нас было очень много…

Игроки, тренеры, медперсонал, аналитики, комплектовщики, сотрудники кухни, семьи, друзья, романисты, моуринисты. И я так сильно благодарен всем

Однажды я покину город и «Рому» – таков закон футбола. Помимо кубков, больше всего я бы хотел, чтобы этот клуб навсегда был объединен страстью и любовью», – написал главный тренер «Ромы».

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