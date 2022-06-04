Саутгейт о расизме венгерских фанатов в матче с Англией: «Произошедшее в прошлый раз неприемлемо. В Англии такая же ситуация»

высказался о недопустимости расизма перед матчем Венгрия – Англия.

Из-за поведения фанатов сборную Венгрии обязали проводить матчи без зрителей. Однако, по регламенту УЕФА, сегодняшнюю игру наций смогут посетить дети в сопровождении взрослых.

В сентябре 2021 года в матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема, за что были наказаны ФИФА.

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия – (1:1) в октябре 2021 года произошли столкновения венгерских фанатов с полицейскими и стюардами. Конфликт возник после того, как венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов. Беспорядки на секторе начались после того, как венгерского фаната задержали за расистские оскорбления в адрес стюарда.

«Надеюсь, молодые люди на стадионе поймут, из-за чего это произошло. Если все будет хорошо, молодые люди получат удовольствие от игры и усвоят важный посыл.

Мы четко дали понять, как относимся к инклюзивности, что думаем о расизме. Посыл таков – то, что произошло здесь в прошлый раз, было неприемлемо.

Может быть, это станет частью обучения для следующего поколения. В нашей стране такая же ситуация», – сказал тренер сборной Англии.