Чехия – Испания 05.06.2022 Лига наций УЕФА, прогноз на футбольный матч

Сезон европейского футбола 2022/2023 можно считать фактически открытым: поскольку чемпионат мира будет проводиться зимой, Лига наций УЕФА переносится на лето! Так начинается третий розыгрыш Лиги наций, и мы обратим внимание на Лигу A и группу 2, где соревнуются Испания, Португалия, Швейцария и Чехия. Поединок чехов и испанцев состоится 5 июня на пражском стадионе «Синово».

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Сборная Чехии

Увы, сборная Чехии еще осенью осталась без путевки на чемпионат мира: отстав на одно очко от занявшего 2-е место Уэльса, они не пробились в стыковые матчи, да и через Лигу наций не свезло им продолжить борьбу (хотя достигнутая на Евро стадия четвертьфинала показала, что этой команде по силам разобраться даже с Нидерландами). Поэтому ей снова придется начинать с нуля путь в рамках одного турнира. Хотя надо отметить: год назад чехи как раз вышли в Лигу A.

Команду возглавляет Ярослав Шилгавы, как и на минувшем Евро. Но мы хотим напомнить, что первый тур начинается уже 2 июня: чехам предстоит игра против Швейцарии, которая уже в прошлом году и Францию на Евро нокаутировала по пенальти, и Италию выпихнула с чемпионата мира, отправив ее на съедение македонцам. В общем, соперник не из серии «на блюдечке с голубой каемочкой».

Итак, вот кто будет играть в июньских встречах в Лиге наций:

Вратари: Томаш Вацлик, Иржи Павленка, Йиндржих Станек.

Защитники: Якуб Брабец, Владимир Цоуфал, Алеш Матейо, Давид Зима, Вацлав Емелка, Томаш Петрашек, Милан Хавел, Ярослав Зелены.

Полузащитники: Томаш Соучек (капитан), Якуб Янкто, Якуб Пешек, Михал Садилек, Вацлав Черны, Ондржей Лингр, Ладислав Крейчи, Лукаш Калвах

Нападающие: Адам Влканова, Адам Хложек, Ян Кухта, Вацлав Юречка

Особое внимание болельщиков «Вест Хэма» будет приковано к Соучеку и Цоуфалу.

Сборная Испании

Испания достигла на минувшем Евро стадии полуфинала, выиграв два безумных матча в плей-офф против Хорватии в овертайме и против Швейцарии по пенальти, а за шаг до финала уступила итальянцам в той же серии послематчевых пенальти. Да и в финале Лиги наций уступила французам, показав тоже добротную игру с новым поколением. А вот на чемпионат мира, в отличие от выигравших в том году Евро итальянцев, она вышла, обойдя на 4 очка шведов.

У руля стоит, как и прежде, единственный и неповторимый Луис Энрике. Ему придется объединить снова игроков двух непримиримых команд: «Реал» в этом сезоне сорвал джекпот, а «Барселона» так и осталась у разбитого корыта. 2 июня испанцы проведут встречу против Португалии: «красной фурии» все еще предстоит смена поколений, а вот их противник выйдет снова со своей главной путеводной звездой.

Состав на матчи Лиги наций был объявлен еще 23 мая. Просто пробежимся по именам.

Вратари: Унаи Симон, Роберт Санчес, Давид Райя.

Защитники: Жорди Альба (вице-капитан), Сезар Аспиликуэта, Дани Карвахаль, Пау Торрес, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Маркос Алонсо

Полузащитники: Серхио Бускетс (капитан), Коке, Родри, Дани Ольмо, Маркос Льоренте, Карлос Солер, Гави.

Нападающие: Альваро Мората, Марко Асенсио, Ферран Торрес, Пабло Сарабия, Ансу Фати, Рауль де Томас.

Заметим, что Ансу Фати наконец-то вернулся в сборную после травмы, а ведь мы не видели его полтора года. И добавим: в команду был еще вызван Тьяго Алькантара, но 1 июня покинул её из-за травмы.

Прогноз

Прогноз на эту встречу представит букмекерская контора Лига Ставок. Вспомним, что исход этой встречи, в отличие от стыковых матчей ЧМ, будет решаться в течение 90 минут, а не 120 и не по пенальти. И перейдем к обзору кэфов на исход. Вне всяких сомнений, фаворитом матча будет Испания с кэфом 1.85. Ничья оценивается кэфом 3.6, а победа чехов – кэфом 4.3. У чехов откровенно маленькие шансы преподнести еще одну сенсацию, как следует из кэфов.

Двинемся к тоталу. Нашему вниманию предлагаются кэфы 1.59 на тотал больше 2.0, 2.11 на тотал больше 2.5, 3.05 на тотал больше 3.0 и 3.7 на тотал больше 3.5. Что касается прогнозов из серии «тотал меньше», то можно предложить тотал меньше 2.5 (кэф 1.7), тотал меньше 2.0 (кэф 2.31) и меньше 1.5 (кэф 3.0). То есть матч наверняка будет богатым на забитые голы, но уже другой вопрос, кто их будет забивать.

И в заключение перейдем к форе. Нулевая фора у Чехии оценивается кэфом 3.0, а аналогичная у Испании – 1.36. На фору (+1.0) у чехов предлагается кэф 1.49, а на фору испанцев (-1.0) – 2.55, на фору (+1.5) у чехов – 1.31, на фору (-1.5) у испанцев – 3.25.

Рекомендуемая ставка:

Тотал больше 2.5 (кэф 2.11)

На момент публикации текста мы еще не знаем результатов матча Испании и Португалии, равно как и матча Чехии и Швейцарии. Обе команды наверняка устанут после этих встреч. Но в предстоящем матче делать ставку на победителя нет смысла, поскольку разница в классах больно велика, и здесь очевидно преимущество Испании. Мы рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 – даже при идеальной функциональной подготовке испанцы не будут стремиться втоптать противника в газон. Чехи же могут попытаться забить от силы один раз, но вряд ли это получится.

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Где смотреть Чехия – Испания