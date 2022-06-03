Гамид Агаларов: «Приятно войти в историю как лучший бомбардир РПЛ. А пенальти еще надо заработать и забить»

Форвард «Уфы» высказался о своих 19 голах в РПЛ-2021/22.

«Конечно, приятно войти в историю как лучший бомбардир, это уже у меня никто не отнимет. Но я всегда говорил и буду говорить, что первоочередное для меня – результаты команды. Я командный игрок.

И я благодарен каждому партнеру, тренеру, персоналу, медицинскому штабу – всем. С первого дня моего пребывания в «Уфе» я не чувствовал себя не в своей тарелке. Да, были игры, где выглядел не лучшим образом, была серия из пяти игр, когда не забивал. Но в меня продолжали верить, ставить меня, давать шанс еще и еще. Такое доверие дорогого стоит.

Что касается голов с пенальти… Люди могут думать как угодно, они имеют на это право, меня вообще это никак не колышет. Пенальти еще надо заработать и забить.

Кто говорит [что много забито именно с одиннадцатиметровых], они сами не ощущали того давления, которое оказывается на бьющего. На последних минутах, в важных играх. У меня были такие пенальти в этом сезоне. В матче с «Химками» (1:1) в гостях, с «Краснодаром» (1:1) дома», – сказал Агаларов.

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