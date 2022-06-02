Италия – Германия 04.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

В субботу, 4 июня 2022 года, в Болонье на стадионе «Ренато Дель’Ара» встретятся сборные команд Италии и Германии в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Италии

Итальянская сборная в прошлом турнире Лиги Наций смогла удостоиться лишь бронзовыми медалями. На групповой этапе они в битве за первую строчку смогли превзойти Нидерланды на 1 балл и на 5 очков Польшу. Всего же в их копилке было 12 очков за 6 сыгранных матчей. Они ни разу не проиграли в группе, при этом выиграли в 3 матчах и стольких же сыграли вничью. Итальянцы пропустили всего 2 мяча в 6 матчах, при этом забили не так много (7).

Итальянцы на текущий момент действующие чемпионы европы, они взяли этот трофей в 2020 году. Выиграв тогда уверенно в своем квартете в групповом этапе, они прошли тяжелейший путь в плей-офф, где сначала в 1/8 финала обыграли в дополнительном времени Австрию (2:1), дожав соперника в первом дополнительном тайме. Следом в четвертьфинале они выиграли у Бельгии (2:1), где окончательный счет соперники смогли установить еще в первом тайме. А в полуфинале выдалась сумасшедшая схватка с Испанией, где в серии пенальти удача улыбнулась итальянцам (4:2). И уже в финале снова в серии пенальти удалось взять вверх над Англией (3:2).

А вот в отборе на Чемпионат Мира 2022 года итальянцы потерпели фиаско и не смогли отобраться в главный турнир. Заняв второе место в группе они в стыковом плей-офф не смогли пройти ни одной стадии. А уступили они Северной Македонии (0:1), не реализовав кучу созданных моментов.

В последней сыгранной встрече Италия в рамках Финалиссима-2022 уступила на нейтральном поле Аргентине (0:3). В этом матче итальянскому коллективу не хватало в завершении атак, да и в обороне не удалось сыграть компактно, отсюда и разгромное поражение.

Футбольная сборная Германии

Сборная Германии в Лиге Наций прошлого розыгрыша не смогла пробиться в плей-офф и утешилась лишь второй позицией в группе 4. Первым испанцам они уступили лишь на 2 балла, при этом от Швейцарии с Украиной они оторвались всего на 3 очка. Немцы в последнем туре группового этапа в решающем матче за 1 место крупно уступили Испании (0:6), а их устраивала даже ничья. Матч получился одним из самых провальных за несколько лет и ничего не удавалось ни в атаке ни в обороне.

Германия не так давно принимала участие в отборочном турнире к ЧМ-2022 и успешно выполнила задачу по выходу в главную стадию первенства. Они заняли первую строчку в группе J и набрали 27 баллов в 10 сыгранных матчах и опередили ближайшего преследователя – Северную Македонию на 9 очков. Стоит отметить их потрясающую результативность в отборочном турнире: 36 забитых мячей , да и пропустили они не так много: 4 гола.

Свой последний футбольный поединок Германия проводила в товарищеской встрече с Нидерландами. Матч проходил 29 марта 2022 года и закончислся ничейным счетом (1:1). Тогда немцы первыми открыли счет: в концовке первого тайма отличился Мюллер, а соперник смог отыграться лишь в последней трети матча.

Прогноз на матч Италия – Германия

Итальянцы и немцы в последних трех очных встречах показали следующий результат:

15.11.16 Италия – Германия 0:0;

02.07.16 Германия – Италия 1:1, в серии пенальти (6:5);

29.03.16 Германия – Италия 4:1.

В 3 последних очных матчах немцы ни разу не уступили итальянцам. Сейчас итальянцы переживают не лучшие времена, они не попали на предстоящий Чемпионат Мира, провалили последний матч за кубок Финалиссима-2022 и смотрелись очень невыразительно. Германия же в своих последних матчах играет неплохо, они надежно играют в обороне при этом и очень результативны. В 9 последних матчах у немцев 8 побед и 1 ничья, а вот итальянцы из 5 последних встреч выиграли лишь в 1 поединке. Поэтому все же исходя из текущей игровой формы команд отдаю предпочтение Германии. А сама встреча думаю что не будет результативной, т.к. обе команды будут играть первую встречу в турнире осторожно.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Италии – 2.60;

Победа Германии – 2.72;

Ничья – 3.45;

X2 – 1.53;

Ф2 (0) – 1.95;

ТМ (3) – 1.48.

Вероятный исход: X2, Ф2 (0), ТМ (3).

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Где смотреть Италия – Германия