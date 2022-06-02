Вячеслав Колосков: «Если Украина выйдет на ЧМ, буду рад. У меня много друзей из украинской футбольной среды»

хочет, чтобы сборная Украины вышла на чемпионат мира.

Команда Александра Петракова обыграла Шотландию в полуфинальном стыковом матче отбора (3:1). 5 июня украинцы встретятся с командой Уэльса.

« вчера победила команду Шотландии, которая, насколько я помню, до этого матча долгое время не проигрывала.

И шотландцы были явными фаворитами в этой встрече, поскольку многие футболисты играли в английской Премьер-лиге и находились в хорошей форме. В отличие от украинцев, у которых только небольшая часть команды выступала за рубежом.

Поэтому могу только поздравить сборную Украины с этим успехом. Никто же просто так победы не отдает, значит, она была заслуженной. Молодцы, поздравляю.

Если сборная Украины победила команду Шотландии, то ей по силам обыграть и сборную Уэльса. И ничего неожиданного в этом не будет.

Я не могу сказать за всех наших болельщиков, но я, например, буду рад, если Украина выйдет на чемпионат мира. Потому что у меня есть много друзей из украинской футбольной среды, во всяком случае, прошлых лет. И футболисты, и руководители всех рангов», – сказал почетный президент .