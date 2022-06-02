Зеленский о 3:1 с Шотландией: «Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой над Шотландией.

Команда Александра Петракова одержала победу в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022 со счетом 3:1 и 5 июня встретится с Уэльсом.

«Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!

Радость для наших военных, всей нашей страны. Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за «Ще не вмерла України…», которую не заглушить.

Воюем, деремся, выстоим, победим. Потому что украинцы!» – написал глава государства в инстаграме.

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